Guerra Ucraina-Russia, i servizi russi accusano Kiev (che nega): “Una donna ucraina che ha ucciso Dugina è fuggita in Estonia”. Il padre ideologo: “La vendetta non basta, serva la vittoria”. Putin: “Crimine vile e crudele” (Di lunedì 22 agosto 2022) Un ex membro della Duma: partigiani russi anti-Putin dietro l’attacco alla ragazza. Tallinn: «Nessuna richiesta di estradizione». Il Cremlino apre ai negoziati, ma «non alle condizioni degli ucraini». Mosca all’Onu: riunione d’emergenza su Zaporizhzhia Leggi su lastampa (Di lunedì 22 agosto 2022) Un ex membro della Duma: partigianianti-dietro l’attacco alla ragazza. Tallinn: «Nessuna richiesta di estradizione». Il Cremlino apre ai negoziati, ma «non alle condizioni degli ucraini». Mosca all’Onu: riunione d’emergenza su Zaporizhzhia

BelpietroTweet : Non so chi vincerà la guerra in Ucraina e se davvero le forze di Kiev siano in grado, grazie agli armamenti ricevut… - martaottaviani : In #Russia è legato a organizzazioni ultra nazionaliste dai contorni molto ambigui. Quello che si racconta troppo p… - martaottaviani : 10/ la prima è che chi ha organizzato l'attentato, voglia farci sapere del disagio di forze armate e #Fsb contrari… - ilcorriereblog : Con l'epidemia di Covid,la guerra in Ucraina, distrutti i presupposti ideologici su cui si basava la costruzione eu… - IvanaIv29438384 : Guerra in Ucraina: dentro il conflitto, oltre il conflitto. Per un’Europa di Pace. - Rete Italiana Pace e Disarmo… -