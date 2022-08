Guerra Russia-Ucraina, pioggia di bombe sui distretti vicini alla centrale di Zaporizhzhia (Di lunedì 22 agosto 2022) Kiev – Sono ripresi nella notte i bombardamenti russi sulla regione Ucraina di Nikopol, denuncia il governatore, Valentyn Reznichenko, sul suo canale Telegram. Sono stati colpiti tre distretti (Nikopol, Kryvoriz e Synelnykiv), vicini alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. 42 proiettili sono caduti in zone residenziali. Due case sono state distrutte e 50 danneggiate. Sono stati colpiti anche un asilo nido, negozi, un tribunale e una stazione degli autobus. L’APPELLO DEI LEADER alla SICUREZZA Appello congiunto dei leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti per la sicurezza delle centrali nucleari in Ucraina. Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Joe Biden hanno discusso insieme al telefono, ieri sera, del conflitto in ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022) Kiev – Sono ripresi nella notte i bombardamenti russi sulla regionedi Nikopol, denuncia il governatore, Valentyn Reznichenko, sul suo canale Telegram. Sono stati colpiti tre(Nikopol, Kryvoriz e Synelnykiv),nucleare di. 42 proiettili sono caduti in zone residenziali. Due case sono state distrutte e 50 danneggiate. Sono stati colpiti anche un asilo nido, negozi, un tribunale e una stazione degli autobus. L’APPELLO DEI LEADERSICUREZZA Appello congiunto dei leader di Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti per la sicurezza delle centrali nucleari in. Boris Johnson, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Joe Biden hanno discusso insieme al telefono, ieri sera, del conflitto in ...

santegidionews : Siamo a rischio di guerra mondiale? Molti lo pensano. Non si parla più di pace. Le linee di dialogo sono flebili o… - martaottaviani : In #Russia è legato a organizzazioni ultra nazionaliste dai contorni molto ambigui. Quello che si racconta troppo p… - MediasetTgcom24 : Mosca, salta in aria l'auto guidata dalla figlia dell'ideologo di Putin #donbass #papa #popasna #angelus #ucraina… - Davide70405052 : RT @shaax85: @durezzadelviver il silenzio è dovuto a tre fattori: 1) perdita della guerra commerciale con la Russia iniziata con le sanzion… - alessandro1846 : RT @OrtigiaP: @ELuttwak Non avete il coraggio di andare direttamente in guerra con la Russia e state distruggendo noi.. voi continuate… -