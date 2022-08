Guerra Pd, spunta l'ex ministra Madia per il dopo Zingaretti (Di lunedì 22 agosto 2022) Marianna Madia. È questo il nome che indica il tassello forse più importante di un mosaico Pd assai complesso da comporre ma che, pezzo dopo pezzo, si sta già delineando, fornendo spiegazioni certamente più logiche rispetto alla lite dovuta a fede calcistica - sul motivo della pubblicazione del video choc che ha portato alle dimissioni il capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri, Albino Ruberti, e al ritiro della candidatura di Francesco De Angelis. «Distratti» forse dalla campagna elettorale per le politiche del 25 settembre in pochi si concentrano sulle regionali di gennaio. Una partita, a livello locale, assai più importante dei seggi parlamentari. Dieci anni di Zingaretti alle spalle, quattro anni di Gualtieri davanti. In mezzo il Giubileo 2025, la candidatura a Expo 2030 e tanti miliardi del Pnrr in arrivo. Un centrodestra ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Marianna. È questo il nome che indica il tassello forse più importante di un mosaico Pd assai complesso da comporre ma che, pezzopezzo, si sta già delineando, fornendo spiegazioni certamente più logiche rispetto alla lite dovuta a fede calcistica - sul motivo della pubblicazione del video choc che ha portato alle dimissioni il capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri, Albino Ruberti, e al ritiro della candidatura di Francesco De Angelis. «Distratti» forse dalla campagna elettorale per le politiche del 25 settembre in pochi si concentrano sulle regionali di gennaio. Una partita, a livello locale, assai più importante dei seggi parlamentari. Dieci anni dialle spalle, quattro anni di Gualtieri davanti. In mezzo il Giubileo 2025, la candidatura a Expo 2030 e tanti miliardi del Pnrr in arrivo. Un centrodestra ...

