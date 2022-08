Gravina | «Il Governo confermi candidatura a EURO 2032»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 22 agosto 2022) «E’ auspicabile che il prossimoappoggerà laa Italia. Ladell’Italia era un impegno delDraghi e si ispirava a un senso di responsabilità per un progetto di rilancio e di ristrutturazione degli impianti. E questo credo non possa che far bene all’economia e al calcio del nostro Paese». Gabriele L'articolo proviene da Calcio e Finanza.