Gravina “Da ripetere l'inizio anticipato del campionato” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'era un pò di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per temperatura, anticipi e preparazione sono state spazzate via per una certezza: il campionato è partito con grandissimo seguito dei tifosi e nelle migliori condizioni possibili. Credo che questo sia da ripetere nella prossima stagione, ma questo dipende dalle proposte della Lega di Serie A. E' comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà Germania 2024”. Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, il presidente della Figc Gabriele Gravina, soddisfatto per la partenza della nuova stagione a Ferragosto. “Di nuovo stiamo riscoprendo la voglia di calcio – aggiunge il numero uno della Federcalcio – Tanta gente è presente all'interno degli stadi, con entusiasmo e consapevolezza delle nostre società di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “C'era un pò di scetticismo alla vigilia di questo, ma le preoccupazioni per temperatura, anticipi e preparazione sono state spazzate via per una certezza: ilè partito con grandissimo seguito dei tifosi e nelle migliori condizioni possibili. Credo che questo sia danella prossima stagione, ma questo dipende dalle proposte della Lega di Serie A. E' comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà Germania 2024”. Così ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, il presidente della Figc Gabriele, soddisfatto per la partenza della nuova stagione a Ferragosto. “Di nuovo stiamo riscoprendo la voglia di calcio – aggiunge il numero uno della Federcalcio – Tanta gente è presente all'interno degli stadi, con entusiasmo e consapevolezza delle nostre società di ...

