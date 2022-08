Grande Fratello Vip: Rita Dalla Chiesa abbandona l’idea del reality e si candida con Forza Italia (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa ha rinunciato al Grande Fratello Vip e ha scelto di seguire Berlusconi Senior candidandosi con Forza Italia! La storica conduttrice di Forum ha spesso dichiarato che avrebbe voluto far parte del reality di Signorini, ma di aver abbandonato l’idea per dedicarsi alla sua Grande passione: la politica. Proprio lei, infatti, scenderà in... Leggi su donnapop (Di lunedì 22 agosto 2022)ha rinunciato alVip e ha scelto di seguire Berlusconi Seniorndosi con! La storica conduttrice di Forum ha spesso dichiarato che avrebbe voluto far parte deldi Signorini, ma di avertoper dedicarsi alla suapassione: la politica. Proprio lei, infatti, scenderà in...

CronacaSocial : ?? Niente #GFVIP per #RitaDallaChiesa, è candidata alle elezioni. L'annuncio ?? - AlexFondi : @PaolaTelesio @MazzieriFlavio @silvia_sb_ Inoltre le prepagate dovrebbero essere anonime come le carte di ricarica… - occhio_notizie : #ritadallachiese si candida con Forza Italia e salta il Grande Fratello Vip. La conduttrice saluta, per il momento,… - aleiandi : E certo, la scelta non può che essere tra la politica o il Grande Fratello Vip. ???? - lavertigineee : barù dopo il grande fratello -