Grande Fratello VIP 7, Evelina Sgarbi rompe il silenzio: "Basta, adesso parlo io" (Di lunedì 22 agosto 2022) Quando Evelina Sgarbi ha rifiutato di partecipare al GF Vip ha scatenato mille polemiche. Ad alimentarle, inoltre, è stato proprio il suo celebre papà. Ultimamente, tuttavia, la ragazza si è espressa proprio a tal proposito. Scopriamo cosa ha detto Già vi abbiamo raccontato che Vittorio Sgarbi abbia rifiutato di partecipare a "L'Isola dei Famosi" per motivi economici. Gli autori del reality sanno benissimo che Vittorio sarebbe potuto essere uno dei personaggi più travolgenti che avrebbero potuto prendervi parte. Come è noto, infatti, Sgarbi riesce sempre ad innescare dinamiche televisive molto interessanti. Una sua partecipazione all'Isola, allora, avrebbe potuto fare davvero faville. Il critico, tuttavia, sa benissimo quale Grande guadagno avrebbe potuto comportare allo show ed ha chiesto un cachet ...

