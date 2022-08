Google ha segnalato l’account di un uomo per delle foto di nudo sospette di suo figlio (Di lunedì 22 agosto 2022) Un uomo ha usato il suo smartphone con sistema operativo Android per fare delle foto all’infezione all’inguine di suo figlio e mandarle al medico per ricevere una diagnosi. Google ha segnalato queste foto come materiale pedopornografico, ha chiuso gli account dell’uomo e sporto denuncia al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Google ha intimato alla polizia di indagare, sottolineando quanto sia complicato distinguere tra un potenziale abuso e una foto scattata per altri scopi quando non si conosce il contesto e le ragioni per cui la foto è stata scattata. La vicenda è avvenuta a febbraio 2021, quando a causa della pandemia consultazioni di questo genere si sono rese necessarie e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 agosto 2022) Unha usato il suo smartphone con sistema operativo Android per fareall’infezione all’inguine di suoe mandarle al medico per ricevere una diagnosi.haquestecome materiale pedopornografico, ha chiuso gli account dell’e sporto denuncia al National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).ha intimato alla polizia di indagare, sottolineando quanto sia complicato distinguere tra un potenziale abuso e unascattata per altri scopi quando non si conosce il contesto e le ragioni per cui laè stata scattata. La vicenda è avvenuta a febbraio 2021, quando a causa della pandemia consultazioni di questo genere si sono rese necessarie e ...

