Google bolla come pepornografiche le foto scattate da un papà al figlio per motivi di salute e lo fa indagare (Di lunedì 22 agosto 2022) Un padre ha fotografato l'infezione inguinale del bambino per inviarla a un dottore. Google ha sospeso il suo account e ha inviato alla polizia una segnalazione per immagini pedopornografiche, che si è concluso con un nulla di fatto. Ma il caso apre squarci inquietanti sul nostro futuro

