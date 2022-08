Golf | PGA Tour | definiti i 30 finalisti della FedEx Cup | Scheffler e Cantlay al comando | Scott centra il miracoloso recupero

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 agosto 2022) Con la seconda vittoria consecutiva di Patrickal BMW Championship, la stagione sul PGAsi appresta a vivere il suo ultimo spettacolare atto. Nel weekend tra il 25 ed il 28 agosto andrà in scena ilChampionship, torneo che metterà in palio la vittoria dell’ambitissimaCup. Qualificatisi in 125 per i playoff dell’annuale competizione, sono rimasti solo in 30 a giocarsi il titolo dopo i tagli arrivati al St. Jude Championship ed al sopracitato BMW Championship. I migliori trentaististagione si sfideranno a viso aperto in quattro tesissimi round. La posizione nel rankingCup frutterà ai giocatori un bonus nel punteggio di partenza: dal -10 con cui partirà il leader stagionale, nonchè numero 1 al mondo ...