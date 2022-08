Gli idoli delle donne: la trama della commedia con Lillo e Greg, stasera su Sky Cinema e NOW (Di lunedì 22 agosto 2022) stasera su Sky Cinema e in streaming su NOW, in prima serata e in prima visione, va in onda Gli idoli delle donne, il film con Lillo e Greg: ecco la trama. Arriva stasera su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K alle 21:15 (e alle 21.45 anche su Sky Cinema Comedy) Gli idoli delle donne, la commedia con Lillo e Greg. Il film, proposto in prima visione, sarà disponibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K. La trama Filippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 22 agosto 2022)su Skye in streaming su NOW, in prima serata e in prima visione, va in onda Gli, il film con: ecco la. Arrivasu SkyUno e Sky4K alle 21:15 (e alle 21.45 anche su SkyComedy) Gli, lacon. Il film, proposto in prima visione, sarà disponibile anche in streaming su NOW e disponibile on demand anche in qualità 4K. LaFilippo (Francesco Arca) è il gigolò più avvenente e desiderato in circolazione. Non spicca per intelligenza e acume, anzi, ma è ...

