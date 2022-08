Giuliana De Sio: la malattia, il dolore per la madre alcolizzata, il rapporto con Troisi (Di lunedì 22 agosto 2022) A 66 anni Giuliana De Sio ha una vita intera da raccontare, tra grandi successi televisivi e cinematografici e un vissuto a tratti anche molto drammatico. Originaria di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, la De Sio ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi del panorama cinematografico italiano, tra cui Mario Monicelli e Massimo Troisi, e ha vinto, tra gli altri premi, anche due David di Donatello. La carriera della De Sio, come la stessa attrice ha raccontato, è iniziata un po’ per caso. È stato il collega Alessandro Haber a scoprirla a Roma, città dove Giuliana si è trasferita dopo il liceo, quasi scappando da una situazione familiare alquanto complicata. Giuliana De Sio: «La mia famiglia difficile» “Vivevo in una famiglia difficile” ha raccontato la stessa attrice “mio padre, avvocato, se ne andò di casa ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 agosto 2022) A 66 anniDe Sio ha una vita intera da raccontare, tra grandi successi televisivi e cinematografici e un vissuto a tratti anche molto drammatico. Originaria di Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, la De Sio ha lavorato con alcuni tra i più grandi registi del panorama cinematografico italiano, tra cui Mario Monicelli e Massimo, e ha vinto, tra gli altri premi, anche due David di Donatello. La carriera della De Sio, come la stessa attrice ha raccontato, è iniziata un po’ per caso. È stato il collega Alessandro Haber a scoprirla a Roma, città dovesi è trasferita dopo il liceo, quasi scappando da una situazione familiare alquanto complicata.De Sio: «La mia famiglia difficile» “Vivevo in una famiglia difficile” ha raccontato la stessa attrice “mio padre, avvocato, se ne andò di casa ...

