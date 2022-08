Giovanni | travolto e ucciso a 15 anni | la soldatessa americana guidava ubriaca ' 4 volte oltre il limite'

LiciaBon : RT @Gazzettino: #Giovanni Zanier, travolto e ucciso. Test tossicologici sulla soldatessa. Rischio di trasferimento del processo... https://… - bizcommunityit : Giovanni travolto e ucciso a 15 anni sulla ciclabile, arrestata soldatessa Usa: domiciliari in caserma - peterkama : Giovanni, travolto e ucciso a 15 anni. La soldatessa era ubriaca al volante: tasso alcolemico di 2.09. Rischio di t… - infoitinterno : Giovanni Zanier, travolto e ucciso. Test tossicologici sulla soldatessa - nieddupierpaolo : RT @domenicacuziol: Da Il Gazzettino Giovanni Zanier, travolto e ucciso. La soldatessa era ubriaca al volante: tasso alcolemico di 2.09. R… -

Mazzi di fiori, messaggi, lumini : il luogo dove due notti fa il quindicenneZanier è statoe ucciso lungo la pista ciclabile di Porcia ( Pordenone ) è diventato un luogo testimonianza di affetto e preoccupazione per quanto accaduto. Da ieri tante persone, ...La donna aveva investitoZanier a cinque chilometri da casa, a Porcia (Pordenone), mentre con due coetanei rientrava dalla discoteca. La soldatessa si è fermata ma è stata arrestata, ed è ai ...La militare Usa, che la notte tra sabato e domenica ha travolto e ucciso il 15enne Giovanni Zannier, è risultata positiva all'alcoltest con un tasso 4 volte il consentito ...La donna positiva all'alcol test, quattro volte oltre il limite consentito: ma probabilmente non sarà processata in Italia ...