Giovanni Paparcuri lascia il bunkerino di Falcone al Tribunale di Palermo | “Era e rimarrà per sempre il palazzo dei veleni”

(Di lunedì 22 agosto 2022) Chi visiterà il “” dialdi Giustizia dinon troverà più. Sopravvissuto alla strage di Rocco Chinnici e diventato poi lo storico consulente informatico del pool antimafia,è stato l’anima del museoBorsellino realizzato sei anni fa dall’Anm dinell’ufficio del, al piano ammezzato, in cui lavorarono i due magistrati. “In questo luogo ci ho vissuto per 42 anni”, scrivein un post su Facebook con il quale annuncia il suo addio al: “Ho conosciuto straordinarie persone, ho rischiato di morire, ho ripreso mettendo da parte le tante ...

