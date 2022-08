Giorgia Soleri, la dedica per Damiano David: “Ecco come descriverei l’amore” (Di lunedì 22 agosto 2022) Anche se momentaneamente separati per motivi professionali, Giorgia Soleri e Damiano David non perdono occasione per ribadire quanto sia forte il sentimento che li lega. Il cantante è in Giappone per alcuni concerti con la sua band, i Maneskin, mentre la Soleri è rimasta in Italia. Sui social l’influencer posta alcuni scatti che la ritraggono con il fidanzato, e a corredo delle foto scrive una romantica dedica per la sua dolce metà: “Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme”. Pronta la risposta del cantante, che commenta: “Me manchi molto”. In Giappone, inoltre, Damiano si è regalato un nuovo tatuaggio: un dragone che corre lungo tutto il fianco. Visualizza questo post su Instagram Un post ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Anche se momentaneamente separati per motivi professionali,non perdono occasione per ribadire quanto sia forte il sentimento che li lega. Il cantante è in Giappone per alcuni concerti con la sua band, i Maneskin, mentre laè rimasta in Italia. Sui social l’influencer posta alcuni scatti che la ritraggono con il fidanzato, e a corredo delle foto scrive una romanticaper la sua dolce metà: “Se dovessi descriveresarebbe il modo in cui ridiamo insieme”. Pronta la risposta del cantante, che commenta: “Me manchi molto”. In Giappone, inoltre,si è regalato un nuovo tatuaggio: un dragone che corre lungo tutto il fianco. Visualizza questo post su Instagram Un post ...

