Giochi cromatici | proporzioni ampie e dettagli sartoriali rinnovano il look passepartout per eccellenza

(Di lunedì 22 agosto 2022) Quella tra camicia e pantaloni è la combo moda più classica e versatile dell’armadio. Ed è perfetta anche per la fine dell’estate, in preparazione del rientro al lavoro. Pratici, comodi ed eleganti, questi due capi evergreen sanno però rinnovarsi soprattutto grazie ad abbinamenti ogni volta diversi. Così da diventare unadatto a mille occasioni, da mattino a sera. Ecco quindi 4 idee outfit easy chic per queste ultime settimane d’agosto e per le prime di settembre. Camicia e pantaloni è l’accoppiata moda che ha ancora molto da dire. Ecco quattro idee outfit da copiare subito. Camicia e pantaloni oversize in colori basic La semplicità fa spesso rima con eleganza senza tempo. E questo è doppiamente vero quando si parla di accostare due capi basici percome una camicia bianca di cotone e un paio di pantaloni neri. Per evitare la banalità ...

Scoprire l'arte nelle profondità del mare, dove tutto è silenzio e magia, per vivere un'esperienza sensoriale ed emotiva unica tra natura, bellezza e, in una sorta di "viaggio di ritorno verso se stessi": fino al 23 settembre nel Parco Marino di Ventotene nell'Isola di Santo Stefano è possibile visitare esclusivamente 'via mare' la ......teste tipico di quel periodo oscuro in cui si accorpavano (in modo più o meno legale)di ... fino a rappresentare interi franchise e dare nomi ad aspetti. Dal vuoto cosmico alla ... Underwater, l'arte subacquea di Mariella Gentile - Evasioni VENTOTENE - Scoprire l'arte nelle profondità del mare, dove tutto è silenzio e magia, per vivere un'esperienza sensoriale ed emotiva unica tra natura, bellezza e giochi cromatici, in una sorta di "via ...