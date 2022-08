Gina Lollobrigida, l’annuncio improvviso poco fa: nessuno se lo aspettava a 95 anni (Di lunedì 22 agosto 2022) Gina Lollobrigida è una famosa attrice italiana. Soprannominata la Lollo, è annoverata fra le più autorevoli e significative interpreti della storia del cinema, ed è stata uno dei più importanti sex symbol degli anni 1950 e 1960 a livello internazionale. In queste ore è giunta una notizia inaspettate che ha lasciato tutti i fan completamente senza parole. A quanto pare la famosa attrice sembra pronta a scendere in politica e per questo prenderà parte alle prossime elezioni politiche di settembre 2022: ecco dove la vedremo schierata.



Gina Lollobrigida sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d’Appello di Roma. La nota attrice è ... Leggi su tvzap (Di lunedì 22 agosto 2022)è una famosa attrice italiana. Soprannominata la Lollo, è annoverata fra le più autorevoli e significative interpreti della storia del cinema, ed è stata uno dei più importanti sex symbol degli1950 e 1960 a livello internazionale. In queste ore è giunta una notizia inaspettate che ha lasciato tutti i fan completamente senza parole. A quanto pare la famosa attrice sembra pronta a scendere in politica e per questo prenderà parte alle prossime elezioni politiche di settembre 2022: ecco dove la vedremo schierata.sarà candidata per il Senato all’uninominale Lazio 6 che fa riferimento a Latina e Frosinone, per la lista di Marco Rizzo, Italia Sovrana e Popolare. È quanto confermato dai depositanti della lista alla Corte d’Appello di Roma. La nota attrice è ...

