Giampaolo in conferenza stampa | le parole del tecnico

Le parole di Marco Giampaolo dopo il pareggio con la Juve in conferenza stampa: «Partita di spirito e abnegazione. C'era la giusta alchimia» Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni in sala stampa dopo l'ottimo pareggio della Sampdoria contro la Juve. Di seguito le sue parole. PRESTAZIONE – «Partita di spirito e abnegazione. C'era la giusta alchimia, abbiamo affrontato la Juventus con la giusta personalità. Il risultato ci dà fiducia e forza. Non abbiamo fatto gol? Potevamo anche subirlo. Ma lo spessore della partita è stato importante. Significa approcciare le partite che verranno con una consapevolezza diversa. Bene chi ha cominciato, bene chi è subentrato. Alla fine le squadre vengono stravolte del 50% con le cinque sostituzioni. Le partite cambiano, non sono ...

