Gf Vip 7 | un’opinionista di Barbara D’Urso nel cast? “Ha superato il provino” | l’indiscrezione

(Di lunedì 22 agosto 2022) Mancano ormai pochissime settimane alla settima edizione del Gf Vip, il reality show che sarà condotto nuovamente dal giornalista Alfonso Signorini. Dopo aver annunciato le due opinioniste che saranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli, alla sua seconda edizione, il conduttore di recente ha presentato sulle pagine di Chi il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci. Neldovrebbero figurare, salvo smentite dell’ultimo secondo , fra gli altri anche Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, l’ex compagno di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi e l’idolo delle adolescenti George Ciupilan. Molti i rumor trapelati in merito agli indizi di Signorini pubblicati di tanto in tanto nelle sue storie Instagram. Qualche settimana fa un pallone da calcio aveva fatto pensare a Diego Armando Maradona Jr, ma il figlio dell’indimenticabile Pibe de Oro in un video ha ...