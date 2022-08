GF Vip 7, il ritorno inaspettato della vecchia concorrente: “Ecco perché lo fa” (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è la prima volta che il reality di Cinecittà ospita per la seconda o anche terza volta un vippone e succederà anche quest’anno. No, non si sta parlando della già trattata e annunciata partecipazione di Pamela Prati, ma di un’altra vamp che sarebbe di nuovo pronta per il GF Vip 7. Non si parla nemmeno di Valeria Marini, entrata ben tre volte nella spiata casa in quanto seminatrice di dinamiche. Alfonso Signorini riaccoglierebbe Raffaella Fico. Non ha avuto a disposizione molto tempo per farsi conoscere meglio, ma il pubblico l’ha comunque incoronata una delle migliori concorrenti della recentissima sesta edizione dello storico format di Alfonso Signorini. Tutti si ricordano inoltre di Raffaella Fico al GF 8, nell’originaria versione. È lì che si è fatta conoscere. Sarà al GF Vip 7? La showgirl, a quanto pare, non si sarebbe affatto stufata dei ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 22 agosto 2022) Non è la prima volta che il reality di Cinecittà ospita per la seconda o anche terza volta un vippone e succederà anche quest’anno. No, non si sta parlandogià trattata e annunciata partecipazione di Pamela Prati, ma di un’altra vamp che sarebbe di nuovo pronta per il GF Vip 7. Non si parla nemmeno di Valeria Marini, entrata ben tre volte nella spiata casa in quanto seminatrice di dinamiche. Alfonso Signorini riaccoglierebbe Raffaella Fico. Non ha avuto a disposizione molto tempo per farsi conoscere meglio, ma il pubblico l’ha comunque incoronata una delle migliori concorrentirecentissima sesta edizione dello storico format di Alfonso Signorini. Tutti si ricordano inoltre di Raffaella Fico al GF 8, nell’originaria versione. È lì che si è fatta conoscere. Sarà al GF Vip 7? La showgirl, a quanto pare, non si sarebbe affatto stufata dei ...

