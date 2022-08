Gerry Scotti, chi è la nuova compagna Gabriella Perino: “Mi ha aiutato moltissimo” (Di lunedì 22 agosto 2022) Lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata, la compagna di Gerry Scotti fa l’architetto e ha conosciuto Gerry quando era ancora agli esordi della sua carriera, ma soprattutto single. All’epoca fra i due non ci fu altro che una semplice amicizia, poi, nel 1991, Scotti decise di sposare Patrizia Grosso, da cui ebbe Edoardo, il suo unico figlio. In quegli stessi anni anche Gabriella Perino si sposò ed ebbe due figli, la maggiore, Beatrice, iniziò a frequentare la stessa scuola di Milano in cui andava anche Edoardo. Fra incontri con i professori e compiti in classe, Gabriella e Gerry Scotti si ritrovarono di nuovo. Nel 2002 il conduttore iniziò a vivere una profonda crisi matrimoniale con sua moglie. Il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Lontana dal mondo dello spettacolo e molto riservata, ladifa l’architetto e ha conosciutoquando era ancora agli esordi della sua carriera, ma soprattutto single. All’epoca fra i due non ci fu altro che una semplice amicizia, poi, nel 1991,decise di sposare Patrizia Grosso, da cui ebbe Edoardo, il suo unico figlio. In quegli stessi anni anchesi sposò ed ebbe due figli, la maggiore, Beatrice, iniziò a frequentare la stessa scuola di Milano in cui andava anche Edoardo. Fra incontri con i professori e compiti in classe,si ritrovarono di nuovo. Nel 2002 il conduttore iniziò a vivere una profonda crisi matrimoniale con sua moglie. Il ...

ACMRealista : @Rougenoir1978 Certamente, ma dubito che il problema sia il fpf… credo semplicemente che la proprietà non abbia int… - ApuntoM : #reazioneacatena lunedì torna gerry scotti ?? - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: #CadutaLibera si rinnova: arriva il gioco «Dieci piccoli indizi». A ottobre speciale con tutti i campioni per le mille… - fabiofabbretti : #CadutaLibera si rinnova: arriva il gioco «Dieci piccoli indizi». A ottobre speciale con tutti i campioni per le mi… - 21damned : ho appena visto il sosia un po più magro e bruttino di gerry scotti mentre faceva jogging -