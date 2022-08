Gerry Scotti, chi è il figlio Edoardo: “Ho seguito il lavoro di papà” (Di lunedì 22 agosto 2022) Edoardo è nato a Milano il 10 marzo 1992 dall’amore di Gerry Scotti e Patrizia Grosso. Trascorre la sua infanzia apprezzando fin da piccolo il mondo dello spettacolo grazie al mestiere del padre. Innanzitutto va detto che il figlio di Gerry Scotti ha reso il conduttore nonno e questa è senza alcun dubbio una grande felicità. Ad attirare tante attenzioni è però stato anche il suo indiscutibile talento, che l’ha portato a fare una carriera davvero molto importante. I suoi studi iniziano presso la prestigiosa “American School of Milan” e nel 2013 si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Prosegue poi il suo percorso a Los Angeles e lì diventa regista realizzando il suo sogno. Lavora quindi a Sky, Rai e Mediaset come aiuto regista per diverse trasmissioni. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 agosto 2022)è nato a Milano il 10 marzo 1992 dall’amore die Patrizia Grosso. Trascorre la sua infanzia apprezzando fin da piccolo il mondo dello spettacolo grazie al mestiere del padre. Innanzitutto va detto che ildiha reso il conduttore nonno e questa è senza alcun dubbio una grande felicità. Ad attirare tante attenzioni è però stato anche il suo indiscutibile talento, che l’ha portato a fare una carriera davvero molto importante. I suoi studi iniziano presso la prestigiosa “American School of Milan” e nel 2013 si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Prosegue poi il suo percorso a Los Angeles e lì diventa regista realizzando il suo sogno. Lavora quindi a Sky, Rai e Mediaset come aiuto regista per diverse trasmissioni. ...

ACMRealista : @Rougenoir1978 Certamente, ma dubito che il problema sia il fpf… credo semplicemente che la proprietà non abbia int… - ApuntoM : #reazioneacatena lunedì torna gerry scotti ?? - robertopontillo : RT @fabiofabbretti: #CadutaLibera si rinnova: arriva il gioco «Dieci piccoli indizi». A ottobre speciale con tutti i campioni per le mille… - fabiofabbretti : #CadutaLibera si rinnova: arriva il gioco «Dieci piccoli indizi». A ottobre speciale con tutti i campioni per le mi… - 21damned : ho appena visto il sosia un po più magro e bruttino di gerry scotti mentre faceva jogging -