Gerard Piqué e Clara Chia Martì, primo bacio in pubblico: "Si sono scambiati coccole davanti a tutti"

Gerard Piqué è tornato a far parlare di sé. Il difensore blaugrana e la nuova compagna, Clara Chia Martì, che stando al gossip sarebbe tra le "cause" della separazione con Shakira, sembrano non voler più nascondere la loro relazione. Anzi, i due sono stati immortalati mentre si baciavano con passione. A diffondere gli scatti Socialité, programma in onda sull'emittente spagnola Telecinco. Le immagini, scattate lo scorso venerdì durante un concerto di Dani Martin a Baja Cerdana, mostrano la coppia in pubblico per la prima volta. Secondo le testimonianze dei presenti, i due "si sono scambiati coccole davanti a tutti" e sembrano molto affiatati. La storia d'amore, dunque, non sembra ...

