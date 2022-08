Gerard Piqué e Clara Chia Martì, le prime foto insieme (che fanno infuriare Shakira) (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciatore, dopo aver chiuso la lunga love story con Shakira, è stato immortalato ad un concerto insieme alla ragazza che il gossip dipinge come la sua nuova fidanzata: «Si sono scambiati coccole davanti a tutti», riporta Socialité. Ma manca ancora l’ufficialità Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 agosto 2022) Il calciatore, dopo aver chiuso la lunga love story con, è stato immortalato ad un concertoalla ragazza che il gossip dipinge come la sua nuova fidanzata: «Si sono scambiati coccole davanti a tutti», riporta Socialité. Ma manca ancora l’ufficialità

Gerard Piqué dopo la separazione da Shakira è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata. Lei si chiama Clara Chia Martì, ha 23 anni e fa la modella. I due nuovi fidanzati sono stati sorpresi insieme. Shakira e Gerard Piqué: l'addio è provocato dalla terza incomoda bionda, Clara Chia Martì. Non è più un mistero che la storica coppia vip Shakira e Gerard Piqué è esplosa.