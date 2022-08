Gerard Piquè bacia in pubblico la nuova fidanzata: ecco chi è (Di lunedì 22 agosto 2022) In Italia abbiamo Francesco Totti e Ilary Blasi, ma nel resto del mondo la separazione calcistica dell’anno è quella tra Gerard Piquè e Shakira. Dopo tanti anni d’amore e due figli, la cantante di Waka Waka e il calciatore del Barcellona lo scorso giugno hanno annunciato la fine della loro relazione: “Purtroppo dobbiamo confermare quello che avete sentito, è vero che ci stiamo separando. Adesso però la nostra priorità sono i nostri bambini e quindi vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Non rilasceremo altre dichiarazioni in merito. E vi ringraziamo davvero per la comprensione“. I media spagnoli (e non solo) si sono scatenati e hanno trovato almeno 3 presunte amanti dello sportivo. Una in particolare ha parlato ed ha raccontato alcuni dettagli. Lei è Suzy Cortez, coniglietta di Playboy e Miss Bum Bum: “Avevo deciso di non parlare per rispettare ... Leggi su biccy (Di lunedì 22 agosto 2022) In Italia abbiamo Francesco Totti e Ilary Blasi, ma nel resto del mondo la separazione calcistica dell’anno è quella trae Shakira. Dopo tanti anni d’amore e due figli, la cantante di Waka Waka e il calciatore del Barcellona lo scorso giugno hanno annunciato la fine della loro relazione: “Purtroppo dobbiamo confermare quello che avete sentito, è vero che ci stiamo separando. Adesso però la nostra priorità sono i nostri bambini e quindi vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Non rilasceremo altre dichiarazioni in merito. E vi ringraziamo davvero per la comprensione“. I media spagnoli (e non solo) si sono scatenati e hanno trovato almeno 3 presunte amanti dello sportivo. Una in particolare ha parlato ed ha raccontato alcuni dettagli. Lei è Suzy Cortez, coniglietta di Playboy e Miss Bum Bum: “Avevo deciso di non parlare per rispettare ...

ParliamoDiNews : Gerard Piqué dimentica Shakira. Da mesi c’è Clara. | Intrattenimento #clarachiamarti #gerardpiqu #shakira #16agosto - GiornalismoI : Shakira vuole trasferirsi: addio Spagna e preoccupazioni, ciao Miami? A 45 anni, Shakira sta per cambiare scenario… - ParliamoDiNews : Gerard Piqué dimentica Shakira. Da mesi c’è Clara. | Intrattenimento #clarachiamarti #gerardpiqu #shakira #14agosto - infoitcultura : Gerard Piqué ha una nuova fiamma dopo Shakira, chi è Clara la 23enne presentata già in famiglia - Novella_2000 : Nuovo amore per Gerard Piqué dopo la rottura con Shakira: “Lei ha 23 anni. Si vedono da mesi' -

Clara Chia Martì, la nuova fiamma di Piqué: è lei la ragione della rottura con Shakira Nella serata di venerdì scorso, Gerard Piqué e Clara Chia Martì sono stati visti a Puigcerdà, in Catalogna, durante il Summerfest Cerdanya. E non sono mancate dolci effusioni in pubblico. Clara Chia ... Calcio: Barça. Stampa, revisione contratti Piqué e Busquets complicata Il club catalano per registrare Koundé procederà con una o più cessioni. BARCELLONA (SPAGNA) - L'accordo per la rimodulazione salariale fra il Barcellona da una parte e Gerard Piqué e Sergio Busquets dall'altra è ancora in "standby" e appare, a oggi, molto complicato. Lo scrive il "Mundo Deportivo", precisando che il club catalano ha compreso nelle ultime ore che la ... Tiscali Nella serata di venerdì scorso,Piqué e Clara Chia Martì sono stati visti a Puigcerdà, in Catalogna, durante il Summerfest Cerdanya. E non sono mancate dolci effusioni in pubblico. Clara Chia ...Il club catalano per registrare Koundé procederà con una o più cessioni. BARCELLONA (SPAGNA) - L'accordo per la rimodulazione salariale fra il Barcellona da una parte ePiqué e Sergio Busquets dall'altra è ancora in "standby" e appare, a oggi, molto complicato. Lo scrive il "Mundo Deportivo", precisando che il club catalano ha compreso nelle ultime ore che la ... Piqué si abbassa ancora lo stipendio per il Barca