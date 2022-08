Gazzetta | il Napoli e Kvara ristabiliscono il feeling tra Napoli e il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 agosto 2022) La straripante vittoria delsul Monza (4-0) nel commento dellaa firma Maurizio Nicita. Una domenica bestiale fa sì che si ristabilisca ilsquadra-città, rotto fra primavera ed estate. Luciano Spalletti presenta una squadra sontuosa. Bella da vedere ed efficace per la continuità con cui riesce ad andare in rete: 9 gol in due partite, anche se contro avversari modesti come Verona e Monza, sono tanti. Specie se a segnare sono già sei giocatori diversi. E fra questi sei marcatori spicca soprattuttotskhelia. Il suo impatto in un Maradona colmo di entusiasmo, a 21 anni, poteva essere complicato. E l’emozione non è mancata al georgiano che come a Ferragosto sblocca la partita con un eurogol e poi raddoppia mettendo a sedere gli avversari. Numeri da campione, ...