anteprima24 : ** #Gatti soffocati, bruciati vivi, usati come pallone: la #Denuncia degli #Animalisti ** -

anteprima24.it

Sapori forti, altri pi delicati, alcuni pi presenti, altri meno, quasidai contorni. ... se il macinato di pesce arrivato dai fornitori e che viene messo nelle crocchette per i, sia di ......dal caldo e senza acqua a disposizione . I quattrozampe sono stati confiscati e, in ... Ma lo stesso destino non sarà riservato ai milioni di cani eche verranno trasformati in cibo. ... Gatti soffocati, bruciati vivi, usati come pallone: la denuncia degli animalisti Damiano David, cantante dei Maneskin, e Giorgia Soleri, modella e influencer, hanno adottato Ziggy, un gatto adulto e malato, in un gattile, l'Oasi Felina di Pianoro, in provincia di Bologna.