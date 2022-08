Gas, Salvini “Bisogna intervenire in autonomia, riaprire impianti fermi” (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un accordo sul tetto massimo al prezzo del gas “l'Europa non lo farà mai, quindi Bisogna intervenire in autonomia. Bisogna estrarre più gas dove è disponibile, penso all'Adriatico e a quegli impianti che sono fermi per tutti i ‘nò che sono stati detti in passato”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della trasmissione “La corsa al voto” su La7. “I numeri di oggi ci dicono che noi non possiamo fare a meno del gas della Russia: spero che questa guerra finisca prima possibile, innanzitutto per salvare migliaia di vite, ma anche per tornare a condizioni economiche più favorevoli”, sottolinea. I prossimi “non saranno mesi facili: gli aiuti vanno bene, ma ti devi preparare: Bisogna dare subito autorizzazioni agli ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un accordo sul tetto massimo al prezzo del gas “l'Europa non lo farà mai, quindiinestrarre più gas dove è disponibile, penso all'Adriatico e a quegliche sonoper tutti i ‘nò che sono stati detti in passato”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, nel corso della trasmissione “La corsa al voto” su La7. “I numeri di oggi ci dicono che noi non possiamo fare a meno del gas della Russia: spero che questa guerra finisca prima possibile, innanzitutto per salvare migliaia di vite, ma anche per tornare a condizioni economiche più favorevoli”, sottolinea. I prossimi “non saranno mesi facili: gli aiuti vanno bene, ma ti devi preparare:dare subito autorizzazioni agli ...

