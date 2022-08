Gas? Cambia tutto per l'Italia: la grande scoperta dell'Eni che ribalta gli equilibri (Di lunedì 22 agosto 2022) Eni annuncia in una nota una importante scoperta enorme: con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d'acqua di 2.287 metri, sono state individuate riserve di Gas per oltre 70 miliardi di metri cubi all'interno della loro concessione. Si tratta di uno dei più grandi giacimenti al mondo. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%. Le stime preliminari indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di Gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo. Il pozzo ha incontrato un'importante colonna di Gas in una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con proprietà da discrete ad eccellenti. L'intensa campagna di acquisizione dati ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Eni annuncia in una nota una importanteenorme: con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro, in una profondità d'acqua di 2.287 metri, sono state individuate riserve diper oltre 70 miliardi di metri cubi all'internoa loro concessione. Si tratta di uno dei più grandi giacimenti al mondo. Il blocco è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. TotalEnergies è partner con il restante 50%. Le stime preliminari indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) diin posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo. Il pozzo ha incontrato un'importante colonna diin una sequenza di roccia serbatoio carbonatica con proprietà da discrete ad eccellenti. L'intensa campagna di acquisizione dati ha ...

