Gas, annuncio Eni: “Scoperto maxi giacimento nel Mediterraneo”. Cosa cambia ora (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Alla disperata ricerca di gas, l’Italia farebbe bene a ricordarsi più spesso del suo fiore all’occhiello: Eni. A riprova delle straordinarie capacità dell’azienda tricolore, c’è l’annuncio odierno sulla “importante” scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro. Eni rende noto insomma di aver rinvenuto un enorme giacimento di gas nel Mar Mediterraneo e specifica che il blocco in questione è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. L’altro 50% è controllato dalla francese TotalEnergies. Il maxi giacimento di gas Scoperto da Eni: l’annuncio Le stime preliminari, si legge nella nota di Eni che accompagna l’annuncio, “indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago – Alla disperata ricerca di gas, l’Italia farebbe bene a ricordarsi più spesso del suo fiore all’occhiello: Eni. A riprova delle straordinarie capacità dell’azienda tricolore, c’è l’odierno sulla “importante” scoperta di gas con il pozzo Cronos-1, nel Blocco 6, a circa 160 chilometri al largo di Cipro. Eni rende noto insomma di aver rinvenuto un enormedi gas nel Mare specifica che il blocco in questione è operato da Eni Cyprus con una quota del 50%. L’altro 50% è controllato dalla francese TotalEnergies. Ildi gasda Eni: l’Le stime preliminari, si legge nella nota di Eni che accompagna l’, “indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un ...

AntigoneCris : RT @muenzenberg: Via ad attacco che continuerà fino al #default: #crollo azioni ex banche italiane. #Eurino sotto la parità. #Gas a 3000 eu… - ilGazzettinoves : L’annuncio dell’impresa @eni: un nuovo giacimento di #gas al largo di #Cipro - muenzenberg : Via ad attacco che continuerà fino al #default: #crollo azioni ex banche italiane. #Eurino sotto la parità. #Gas a… - TheItalianTimes : ?? PREZZI ALLE STELLE #Gas, il nuovo rincaro spaventa l’#Europa in vista dell’autunno. Da #Eni, però, l’annuncio: “S… - fisco24_info : Gas sfonda 290 euro ad Amsterdam, massimo di 292,99: Non si ferma corsa metano dopo annuncio chiusura Nord Stream -