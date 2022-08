SkyTG24 : Garfagnana, precipita da un sentiero di montagna: morta escursionista -

Sky Tg24

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo di, sono intervenuti questa mattina nel comune di Minucciano per soccorrere una persona all'interno della propria autovettura finita fuori strada in corrispondenza di un ponte precipitando per ...I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo di, sono intervenuti questa mattina nel comune di Minucciano per soccorrere una persona all'interno della propria autovettura finita fuori strada in corrispondenza di un ponte precipitando per ... Garfagnana, precipita da un sentiero di montagna: morta escursionista Non c'è stato nulla da fare per l'escursionista 28enne di Firenze che oggi, 22 agosto, è precipitata nel vuoto sul sentiero del Monte Macina in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca).in Alta Garfagnana, nel comune di Vagli di Sotto (Lucca). Sul posto è andato il Soccorso Alpino ma per la giovane, di Firenze, che con il fidanzato sulla cresta della montagna, non c'è stato nulla da ...