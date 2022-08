Francesco Chiofalo, come sta? Il video in sedia a rotelle: “Messo male”, la segnalazione (Di lunedì 22 agosto 2022) Nella notte tra sabato e domenica scorsi, Francesco Chiofalo ha accusato un malore dopo una serata a Catania. Da qui l’arrivo dell’ambulanza ed il ricovero in ospedale per una serie di accertamenti che, secondo le prime indiscrezioni, ad oggi non avrebbero ancora chiarito le reali cause del malore. Francesco Chiofalo, come sta? Le ultime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 22 agosto 2022) Nella notte tra sabato e domenica scorsi,ha accusato un malore dopo una serata a Catania. Da qui l’arrivo dell’ambulanza ed il ricovero in ospedale per una serie di accertamenti che, secondo le prime indiscrezioni, ad oggi non avrebbero ancora chiarito le reali cause del malore.? Le ultime... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

