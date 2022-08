Forza Italia | l' ex leghista candidato con il Cav | colpo di scena nelle liste

(Di lunedì 22 agosto 2022) Un'altra sorpresaelettorali di, e sempre dal Veneto, uno dei territori più caldi per il partito azzurro verso il voto del 25 settembre. Restano i malumori per il caso di Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato che non è stata candidata nella "sua" Padova.azzurre spicca il "ritorno" dell'ex sindaco di Verona Flavio Tosi di recente passato con Silvio Berlusconi, che sarà capolista nel proporzionale alla Camera, proprio nella sua città. C'è un solo collegio uninominale per gli azzurri, blindato, quello riservato al presidente dei senatori forzisti, la bolognese Annamaria Bernini: si tratta di Padova 3, quello che in un primo momento sembrava destinato appunto alla Casellati, "paracadutata" però in Basilicata. "La presidente del Senato sarà ...

marattin : È ora di ricapitolare le proposte della coalizione di destra sul fisco. @forza_italia propone una flat tax al 23%,… - marattin : RIASSUNTONE. Forza Italia propone una flat tax del 23%: in un caso costa decine di miliardi, nell’altro risulta in… - elio_vito : Fratelli d’Italia candida Gandolfini fra gli organizzatori del Congresso mondiale della famiglia di Verona, con arc… - PeskyLurker : RT @confundustria: Il terzo polo é una Forza Italia che non ce l'ha fatta. - indignati : RT @DavideR46325615: Rita Dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia, si candida con Forza Italia, par… -

Rita Dalla Chiesa è 'uno dei volti più amati della televisione' e un 'simbolo della lotta alla mafia'. Silvio Berlusconi, leader di, in una nota si esprime così sulla candidatura di Rita Dalla Chiesa nelle prossime elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. 'Affianchiamo a una squadra di parlamentari di ...ROMA - 'ha presentato liste forti e competitive, privilegiando la qualità. Propone agli elettori nomi di alto profilo, donne e uomini che hanno dimostrato competenza e coerenza, onestà e tenacia ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...Non ci sarà nessun erede novarese a Montecitorio del seggio che fu di Diego Sozzani. Il listino del collegio plurinominale Novara-Biella-Vercelli-Vco per Forza Italia alla camera premia la verbanese M ...