Football americano, i convocati di coach Davide Giuliano per il raduno di Ferrara del 3-4 settembre (Di lunedì 22 agosto 2022) In un periodo nel quale i Campionati Europei di numerosi sport hanno preso la ribalta, tornano in azione altri campioni continentali. Stiamo parlando, infatti, della Nazionale italiana di Football americano che, dopo il trionfo di un anno fa nella kermesse europea, si rimette in cammino. E’ previsto, infatti, un nuovo raduno di selezione per il Blue Team, il terzo per la precisione. Dopo quanto già avvenuto nei mesi scorsi, dal 3 al 4 settembre i nostri portacolori si alleneranno presso il Mike Wyatt Field di Ferrara. Come sempre il commissario tecnico Davide Giuliano, assieme al suo staff, hanno deciso di convocare un ampio numero di atleti (ben 131), per proseguire l’importante lavoro che, successivamente, consentirà al coach azzurro di comporre il ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) In un periodo nel quale i Campionati Europei di numerosi sport hanno preso la ribalta, tornano in azione altri campioni continentali. Stiamo parlando, infatti, della Nazionale italiana diche, dopo il trionfo di un anno fa nella kermesse europea, si rimette in cammino. E’ previsto, infatti, un nuovodi selezione per il Blue Team, il terzo per la precisione. Dopo quanto già avvenuto nei mesi scorsi, dal 3 al 4i nostri portacolori si alleneranno presso il Mike Wyatt Field di. Come sempre il commissario tecnico, assieme al suo staff, hanno deciso di convocare un ampio numero di atleti (ben 131), per proseguire l’importante lavoro che, successivamente, consentirà alazzurro di comporre il ...

