Fondi, giro in moto finisce in tragedia: muore 42enne di Caserta (Di lunedì 22 agosto 2022) Si è trasformata in tragedia una gita in moto nel litorale laziale per un uomo di 42 anni. Angelo Nicola Ricciardi, sottufficiale dell'Esercito in servizio presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere, è morto mentre era in sella alla sua due ruote sulla Flacca, nel comune di Fondi. Fondi, muore militare Casertano in incidente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

