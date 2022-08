Foggia, violenze sugli anziani in Rsa: licenziati 13 dipendenti. “Rimossi anche i lavoratori che hanno visto, ma non hanno detto niente” (Di lunedì 22 agosto 2022) licenziati tredici operatori socio sanitari della Rsa “Stella Maris” di Manfredonia, in provincia di Foggia. Il provvedimento di licenziamento segue gli episodi di maltrattamenti e di violenza sessuale a danno dei pazienti della casa di riposo. A comunicarlo è la Cooperativa Santa Chiara, che fa sapere come la decisione sia scattata non solo per i quattro operatori sanitari arrestati perché accusati, a vario titolo, di maltrattamenti e abusi a danno di degenti ultra 80enni, ma anche per “quei lavoratori che, pur avendo assistito agli episodi incriminati o avendone avuto conoscenza, non hanno tempestivamente informato la dirigenza e la società di quanto stava avvenendo”. L’istituto riferisce che “la quasi totalità degli ospiti (73 su 78) ha confermato la propria fiducia nella struttura ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022)tredici operatori socio sanitari della Rsa “Stella Maris” di Manfredonia, in provincia di. Il provvedimento di licenziamento segue gli episodi di maltrattamenti e di violenza sessuale a danno dei pazienti della casa di riposo. A comunicarlo è la Cooperativa Santa Chiara, che fa sapere come la decisione sia scattata non solo per i quattro operatori sanitari arrestati perché accusati, a vario titolo, di maltrattamenti e abusi a danno di degenti ultra 80enni, maper “queiche, pur avendo assistito agli episodi incriminati o avendone avuto conoscenza, nontempestivamente informato la dirigenza e la società di quanto stava avvenendo”. L’istituto riferisce che “la quasi totalità degli ospiti (73 su 78) ha confermato la propria fiducia nella struttura ...

