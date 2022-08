Fisco | si riparte | oggi scattano gli adempimenti

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Saldo e acconto Irpef, Iva e Inps ma anche l’esterometro. Sono 179 in tutto, di cui 168 versamenti, glifiscali chea partire da, 22 agosto. Dopo la pausa estiva dell’Agenzia delle Entrate, siquindi sul fronte. Come detto, tra i principali appuntamenti c’è il pagamento del saldo e acconto Irpef per i ritardatari che non lo hanno fatto entro il termine del 30 giugno. I contribuenti dovranno versare l’imposta dei Redditi persone fisiche, a titolo di saldo 2021 e primo acconto per il 2022 con gli interessi agevolati dello 0,40%, per il ritardo pagamento. Poi ci sono gli appuntamenti periodici (Iva e Inps), a cui si aggiunge l’esterometro secondo trimestre 2022 e l’esonero del canone Rai per i pensionati con reddito inferiore a 8.000 euro. L’elenco ...

