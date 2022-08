Fiorentine | Jovic su tutte le furie Ecco la versione di Italiano

violanews : La #Fiorentina cambia ancora e cerca il tris di vittorie. #Jovic guiderà l'attacco, alla ricerca di altri gol. Atte… -

Calciomercato.com

Il turnover non funziona. Una squadra lenta e poco determinata. Si salva solo Bonaventura La Fiorentina ancora non c'è. Non ha trovato, al momento, quella dinamicità e quel gioco che una rosa di quali ...E quest’ultimo, al 67', viene richiamato al VAR dopo aver ammonito Luperto per un fallo su Jovic lanciato a rete: cambio di colore ed espulsione per il difensore centrale. A quel punto la Fiorentina ...