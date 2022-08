Fiorentina Barak, il ceco si veste di Viola: tutti i dettagli (Di lunedì 22 agosto 2022) Antonin Barak, ieri col Bologna nemmeno in panchina, è vicino a vestire la maglia della Fiorentina Antonin Barak, ieri col Bologna nemmeno in panchina, è vicino a vestire la maglia della Fiorentina. In questo mercato si è sentito di tutto e tante squadre all’inizio volevano il centrocampista scaligero. A spuntarla in questi ultimi giorni è stata la Fiorentina per l’ultimo regalo a Vincenzo Italiano. Barak si vestirà di Viola per una cifra vicina ai 12 milioni di euro a titolo definitivo. Resta da capire se la società gigliata lo prenderà in prestito oneroso con riscatto a fine stagione o meno. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Antonin, ieri col Bologna nemmeno in panchina, è vicino a vestire la maglia dellaAntonin, ieri col Bologna nemmeno in panchina, è vicino a vestire la maglia della. In questo mercato si è sentito di tutto e tante squadre all’inizio volevano il centrocampista scaligero. A spuntarla in questi ultimi giorni è stata laper l’ultimo regalo a Vincenzo Italiano.si vestirà diper una cifra vicina ai 12 milioni di euro a titolo definitivo. Resta da capire se la società gigliata lo prenderà in prestito oneroso con riscatto a fine stagione o meno. Lo scrive L’Arena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

