Finlandia | premier Sanna Marin negativa a test antidroga

(Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Lafinlandeseè risultataalcondotto la settimana scorsa, sull’onda delle polemiche seguite alla diffusione di un video in cui la si vede ballare durante un party in una residenza privata. Lo ha reso noto il governo di Helsinki. La, 36 anni, si era sottoposta alvenerdì scorso, dopo aver ripetutamente detto di non essersi mai drogata in vita sua. “Non ho usato droghe, e nient’altro che alcol. Ho fatto cose perfettamente legali. E non sono al corrente che altri abbiano fatto altre cose”, aveva detto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

