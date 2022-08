Finale di Westworld 4 su Sky Atlantic il 22 agosto | ci sarà la quinta stagione?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ildi4 su Skychiude un cerchio sulle vicende degli host del celebre parco. Stasera 22andrà in onda l’ultimo episodio della quarta, con un colpo di scena che segna anche un ritorno alle origini. Descritta come “un’oscura odissea sul destino della vita senziente sulla Terra”, la quartavede il grande ritorno di Evan Rachel Wood, della vincitrice dell’Emmy Thandiwe Newton, di Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan. New-entry nel cast la vincitrice del premio Oscar per West Side Story Ariana DeBose. La posta in gioco per il libero arbitrio e per il futuro dell’umanità, qualunque cosa ciò significhi veramente, non è mai stata così alta come nei nuovi otto episodi della serie, ancora ...