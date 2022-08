Film in tv da non perdere, lunedì 22 agosto 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) TG La7 - Speciale La corsa al voto, ore 21:15 su La7 Speciale Elezioni a cura della Redazione del TgLa7: conducono Paolo Celata e Alessandro De Angelis con Silvia Sciorilli Borrelli. Gomorra la serie,... Leggi su ildecoder (Di lunedì 22 agosto 2022) TG La7 - Speciale La corsa al voto, ore 21:15 su La7 Speciale Elezioni a cura della Redazione del TgLa7: conducono Paolo Celata e Alessandro De Angelis con Silvia Sciorilli Borrelli. Gomorra la serie,...

gippu1 : Uno degli 'ultimi respiri' più emozionanti che abbia mai visto in un film: il finale dello splendido 'Into The Wild… - camomillaerose : RT @ovettodepresso: Buttano giù il dipartimento di animazione perchè non porta profitto, o se lo fa il costo è maggiore del guadagno. poco… - Paolett60592949 : RT @lastoriaeleidee: Madagascar! No, non è il film d'animazione coi suoi famosi pinguini, ma il paese dove diversi paesi europei volevano d… - khorfox : RT @lastoriaeleidee: Madagascar! No, non è il film d'animazione coi suoi famosi pinguini, ma il paese dove diversi paesi europei volevano d… - Trenchap : RT @lastoriaeleidee: Madagascar! No, non è il film d'animazione coi suoi famosi pinguini, ma il paese dove diversi paesi europei volevano d… -