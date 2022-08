Film di Verdone e omaggio a Renato Zero: nuovo doppio appuntamento a Valcanneto (Di lunedì 22 agosto 2022) Cerveteri – Ultimi due imperdibili appuntamenti a Valcanneto con gli eventi estivi organizzati dal Comitato di Zona insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri. In programma, una serata di cinema e una di musica. Giovedì 25 agosto alle ore 21:00, per la serie “Cinema sotto le stelle”, verrà proiettato il Film di Carlo Verdone “Si vive una volta sola”, con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Sabato 27 agosto alle ore 21:30, “Icaro” in concerto, tributo a Renato Zero. Nell’occasione, presenti anche stand di enogastronomia. Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito. “Mi complimento con il Comitato di Zona di Valcanneto per aver proposto un ciclo di appuntamenti estivi che hanno riscosso davvero ampio gradimento da parte dei cittadini – ha detto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 22 agosto 2022) Cerveteri – Ultimi due imperdibili appuntamenti acon gli eventi estivi organizzati dal Comitato di Zona insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri. In programma, una serata di cinema e una di musica. Giovedì 25 agosto alle ore 21:00, per la serie “Cinema sotto le stelle”, verrà proiettato ildi Carlo“Si vive una volta sola”, con Rocco Papaleo, Anna Foglietta e Max Tortora. Sabato 27 agosto alle ore 21:30, “Icaro” in concerto, tributo a. Nell’occasione, presenti anche stand di enogastronomia. Entrambe le serate sono ad ingresso gratuito. “Mi complimento con il Comitato di Zona diper aver proposto un ciclo di appuntamenti estivi che hanno riscosso davvero ampio gradimento da parte dei cittadini – ha detto ...

