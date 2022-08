“Federico non ce l’ha fatta”. Morto a 3 anni il bimbo in cura con il farmaco da due milioni di euro: il dolore di tutta Italia (Di lunedì 22 agosto 2022) È Morto Federico, il bimbo di 3 anni affetto da Sma per il quale era iniziata una gara di solidarietà. La raccolta fondi era stata intrapresa per consentire alla famiglia del piccolo di acquistare lo Zolgensma, il costosissimo farmaco del valore di 2 milioni di euro. Federico Musciacchio, originario di Taranto, era affetto da atrofia muscolare di tipo 1. Purtroppo il bambino è deceduto ieri, domenica 21 agosto, dopo aver iniziato le prime cure. Il caso di Federico Musciacchio aveva fatto scattare un’ondata di solidarietà, ma anche una battaglia politica. Il consigliere Fabiano Amati si è battuto affinché la regione Puglia si facesse carico delle enormi spese per il medicinale. Dopo un lungo iter l’Agenzia Italiana ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) È, ildi 3affetto da Sma per il quale era iniziata una gara di solidarietà. La raccolta fondi era stata intrapresa per consentire alla famiglia del piccolo di acquistare lo Zolgensma, il costosissimodel valore di 2diMusciacchio, originario di Taranto, era affetto da atrofia muscolare di tipo 1. Purtroppo il bambino è deceduto ieri, domenica 21 agosto, dopo aver iniziato le prime cure. Il caso diMusciacchio aveva fatto scattare un’ondata di solidarietà, ma anche una battaglia politica. Il consigliere Fabiano Amati si è battuto affinché la regione Puglia si facesse carico delle enormi spese per il medicinale. Dopo un lungo iter l’Agenziana ...

LaVeritaWeb : Luca Palamara conferma lo scoop sui contatti con Nicola Zingaretti sul caso Venafro e svela: pranzai col direttore… - Federico__Porta : RT @PossibileIt: Io non ho un'agenda Draghi, ho un'agenda Berlinguer. @civati #LariaCheTira - lilacsc0rpio : Federico palesemente nero non vuole se ne vadaaa - holy_federico : @hhembrant Si, ma non prendiamoci l'abitudine però - poma_federico : RT @_schiaffino__: qui non c'entra la var. O meglio, c'entra in parte. Qui, se non cacci fuori il rosso vuol dire che sei scarso e inadegua… -