Federer è ancora 'esperienza religiosa': il video che riaccende la passione dei tifosi (Di lunedì 22 agosto 2022) Bastano pochi secondi per scatenare l'entusiasmo degli appassionati. E non è servito molto più tempo perché quei pochi secondi di video facessero sui social il giro del mondo. Roger Federer è di nuovo ...

TennisWorldit : Ancora una finale senza Federer, Djokovic, Nadal, Murray: inedito dato a Cincinnati: Sono Tsitsipas e Coric i due p… - sullimak : @claudioguerrini 2. Federer a 21 anni aveva un torneo, quello di Milano. Ok, non dico che deve diventare Federer, m… - bruna76x : @sdavide67 @paolobertolucci gli auguro di aspettare ancora un anno meglio fare come federer ???? trovo assurdo dire c… - Deiana_Luca9 : Infatti chi lo dice o scrive non ricorda il passato.Federer non aveva nemmeno vinto ancora Wimbledon - ariafritta : e, tanto che ci siete, chiedete a roger federer cosa significhi non convertire due match point. (ancora brucia) -