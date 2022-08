Fed e Bce "falchi" spaventano le Borse, gas senza freni. Euro: il dollaro conquista la parità (Di lunedì 22 agosto 2022) Attesa per il simposio dei banchieri centrali al via giovedì. Nagel: servono altri rialzi dei tassi. A Piazza Affari vendite sulle banche. Dopo un avvio negativo, petrolio in lieve rialzo. Spread a 228 punti Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 agosto 2022) Attesa per il simposio dei banchieri centrali al via giovedì. Nagel: servono altri rialzi dei tassi. A Piazza Affari vendite sulle banche. Dopo un avvio negativo, petrolio in lieve rialzo. Spread a 228 punti

