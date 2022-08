Facciamo un selfie? | a Gallipoli rubano telefoni e collanine in discoteca | arrestato un 22enne e denunciati altri due ragazzi

leccenews24 : “Facciamo un selfie?” E con la scusa ‘allungavano le mani’. Dopo i furti scattano un arresto e due denunce - fede8804 : @antondepierro Che pauraaaaaa mamma mia ?????? questo a Bari viene definito il TRIMONE A VENTO! Dimmi dove ti incateni… - Tittina09268192 : ChiaraF e Fedez potevano limitarsi solo alla pubblicazione del selfie estremo, lasciandoci la possibilità di immagi… - boxhiu : @SamsungItalia Ma c'è la pennetta? Ormai senza pennetta non acquisterò mai piu un telefono. Facco i disegni sulle f… - angelozanzotter : @Newsinunclick Siamo preoccupati in tanti ( noi che non facciamo i selfie, le foto dei piatti al ristorante o dei p… -

LECCE -unE con la scusa di una foto, due ragazzi depredavano coetanei nelle discoteche. A Gallipoli, nei locali da ballo disseminati nella zona della Baia Verde, per giorni sono stati ...Per commettere il furto avevano escogitato degli stratagemmi come la richiesta di scattare uno altri comportamenti per ...Le operazioni della polizia dopo diverse denunce di furti ai danni di giovanissimi turisti: anche i responsabili sono dei ragazzi arrivati da fuori, tutti da ...Per commettere il furto avevano escogitato degli stratagemmi come la richiesta di scattare un selfie o altri comportamenti per distrarre ...