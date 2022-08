F1, Gp Belgio 2022, Isola: “Le modifiche alla pista promettono nuove sfide” (Di lunedì 22 agosto 2022) Il motorsport director Pirelli, Mario Isola, ha parlato in vista del Gran Premio di F1 del Belgio 2022. Ecco le sue parole in merito alle modifiche effettuate al circuito di Spa: “Le modifiche al layout di Spa apportate quest’anno sono tra le più significative che siano mai state fatte in questo circuito nell’era moderna della Formula 1. Comunque qualche elemento per prevedere cosa aspettarci lo abbiamo, grazie alla 24 Ore disputata il mese scorso, il nostro evento più grande in termini di quantità di persone e di pneumatici, e grazie ad alcuni campioni di asfalto che abbiamo prelevato dalla pista. Cinque curve sono state riasfaltate, e su quattro curve sono state aggiunte delle vie di fuga in ghiaia che ora risultano molto più vicine al limite della ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 agosto 2022) Il motorsport director Pirelli, Mario, ha parlato in vista del Gran Premio di F1 del. Ecco le sue parole in merito alleeffettuate al circuito di Spa: “Leal layout di Spa apportate quest’anno sono tra le più significative che siano mai state fatte in questo circuito nell’era moderna della Formula 1. Comunque qualche elemento per prevedere cosa aspettarci lo abbiamo, grazie24 Ore disputata il mese scorso, il nostro evento più grande in termini di quantità di persone e di pneumatici, e grazie ad alcuni campioni di asfalto che abbiamo prelevato d. Cinque curve sono state riasfaltate, e su quattro curve sono state aggiunte delle vie di fuga in ghiaia che ora risultano molto più vicine al limite della ...

