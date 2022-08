F1, Ferrari a Spa con il nuovo motore ibrido. Si pensa già al 2023 (Di lunedì 22 agosto 2022) La Ferrari si presenterà a Spa-Francorchamps con una novità di rilievo relativa alla propria power unit. La Scuderia di Maranello introdurrà in Belgio una significativa evoluzione della parte ibrida dell’unità motrice. In particolare, verrà mandato in pista per la prima volta il nuovo MGU-K, ovverosia il sistema montato sull’albero motore per trasformare l’energia cinetica in energia elettrica da utilizzare in frenata. La scelta è, de facto, scontata. Non bisogna dimenticare come il 31 agosto sia il termine ultimo per effettuare modifiche alle componenti delle power unit prima del congelamento delle stesse sino al termine della stagione 2025. In realtà, sappiamo come lo sviluppo di gran parte dell’unità motrice sia stato bloccato sin dal 1° marzo. La versione del motore a combustione interna, del turbo, dell’MGU-H, dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 agosto 2022) Lasi presenterà a Spa-Francorchamps con una novità di rilievo relativa alla propria power unit. La Scuderia di Maranello introdurrà in Belgio una significativa evoluzione della parte ibrida dell’unità motrice. In particolare, verrà mandato in pista per la prima volta ilMGU-K, ovverosia il sistema montato sull’alberoper trasformare l’energia cinetica in energia elettrica da utilizzare in frenata. La scelta è, de facto, scontata. Non bisogna dimenticare come il 31 agosto sia il termine ultimo per effettuare modifiche alle componenti delle power unit prima del congelamento delle stesse sino al termine della stagione 2025. In realtà, sappiamo come lo sviluppo di gran parte dell’unità motrice sia stato bloccato sin dal 1° marzo. La versione dela combustione interna, del turbo, dell’MGU-H, dei ...

