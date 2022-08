Ex primo ministro pakistano Khan accusato di violazione della legge antiterrorismo (Di lunedì 22 agosto 2022) L’ex primo ministro pakistano Imran Khan è accusato di aver violato la legge antiterrorismo. L’accusa è giunta dopo che Khan ha minacciato alti ufficiali di polizia e un giudice durante una manifestazione. Khan, che è stato estromesso dalla carica di primo ministro ad aprile, afferma che la sua estromissione è un complotto guidato dagli USA. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 22 agosto 2022) L’exImrandi aver violato la. L’accusa è giunta dopo cheha minacciato alti ufficiali di polizia e un giudice durante una manifestazione., che è stato estromesso dalla carica diad aprile, afferma che la sua estromissione è un complotto guidato dagli USA.

